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Fideuram – ISPB, 94 nuovi ingressi di private banker nei primi due mesi del 2026

Banche, Finanza
Fideuram – ISPB, 94 nuovi ingressi di private banker nei primi due mesi del 2026
(Teleborsa) - Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, le reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e Intesa Sanpaolo Private Banking hanno registrato l’ingresso complessivo di 94 private banker.

Al 28 febbraio, il numero totale dei professionisti operativi nelle quattro reti si attesta a 7.001 private banker, confermando il percorso di rafforzamento e sviluppo della presenza sul territorio.

Tra gli inserimenti di maggiore rilievo registrati nel mese di febbraio per la rete Fideuram figurano Stefano Cupellari (Lombardia), Valentina Bellini (Lombardia) e Andrea Giuliani (Umbria).
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