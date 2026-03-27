Fideuram – ISPB, 94 nuovi ingressi di private banker nei primi due mesi del 2026

(Teleborsa) - Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, le reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e Intesa Sanpaolo Private Banking hanno registrato l’ingresso complessivo di 94 private banker.



Al 28 febbraio, il numero totale dei professionisti operativi nelle quattro reti si attesta a 7.001 private banker, confermando il percorso di rafforzamento e sviluppo della presenza sul territorio.



Tra gli inserimenti di maggiore rilievo registrati nel mese di febbraio per la rete Fideuram figurano Stefano Cupellari (Lombardia), Valentina Bellini (Lombardia) e Andrea Giuliani (Umbria).

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