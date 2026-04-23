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/ Madrid: scambi in positivo per Solaria
Madrid: scambi in positivo per Solaria
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 09.50
Rialzo marcato per l'
azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
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