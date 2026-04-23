New York: accelera CSX
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CSX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,03%, rispetto a +2,03% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di CSX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CSX evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 46,7 USD. Primo supporto a 44,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 44,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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