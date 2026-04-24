Giappone: inflazione accelera all'1,5%, Core +1,8%

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di marzo. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,5% su anno, contro l'1,3% di febbraio.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,4% dopo il -0,6% del mese precedente, in liinea con quello destazionalizzato che fa segnare un +0,4% dopo il -0,2% precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,8% a livello tendenziale, soprra l'1,7% atteso, dopo il +1,6% precedente.

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