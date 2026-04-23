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New York: netto calo registrato da Adobe Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Adobe Systems
A picco il produttore di Photoshop e Acrobat, che presenta un pessimo -8,14%.
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