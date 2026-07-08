Milano
17:35
51.817
-1,22%
Nasdaq
22:00
29.253
+0,27%
Dow Jones
22:04
52.348
-1,09%
Londra
17:35
10.489
-1,66%
Francoforte
17:35
24.897
-2,23%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 22.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Zscaler
New York: netto calo registrato da Zscaler
Migliori e peggiori
,
In breve
08 luglio 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: netto calo registrato da Micron Technology
New York: netto calo registrato da Paypal
New York: netto calo registrato da Alnylam Pharmaceuticals
A New York, forte ascesa per Zscaler
Titoli e Indici
Zscaler
-3,53%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per Zscaler
New York: positiva la giornata per Zscaler
New York: seduta euforica per Zscaler
New York: netto calo registrato da Qnity Electronics
New York: netto calo registrato da Kroger
Piazza Affari: netto calo registrato dall'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto