New York: seduta molto difficile per Atlassian

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di software australiana , che mostra un -10,57%.



La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Atlassian sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 67,44 USD. Possibile una discesa fino al bottom 65,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 69,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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