New York: giornata depressa per Atlassian

(Teleborsa) - Pressione sulla società di software australiana , che tratta con una perdita del 2,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Atlassian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 64,74 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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