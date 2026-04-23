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Oro: 4.727,76 dollari alle 15:40
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23 aprile 2026 - 15.40
L'Oro vale 4.727,76 dollari l'oncia (-0,23%) alle 15:40.
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