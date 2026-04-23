Milano 9:37
47.734 -0,11%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:37
10.432 -0,42%
24.134 -0,25%

PALLADIUM del 22/04/2026

Finanza
PALLADIUM del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.582,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.530,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.508,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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