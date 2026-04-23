PALLADIUM del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.582,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.530,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.508,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)