A New York corre Intel
(Teleborsa) - Effervescente il principale produttore di chip, che scambia con una performance decisamente positiva del 21,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,88%, rispetto a +2,84% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 84,11 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 88,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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