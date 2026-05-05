New York: sviluppi positivi per Intel

(Teleborsa) - Protagonista il principale produttore di chip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,72%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Intel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,2 USD e primo supporto individuato a 101. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 115,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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