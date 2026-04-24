Madrid: scambi negativi per Inditex
(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nel settore tessile, che sta segnando un calo del 2,24%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Inditex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,47%, rispetto a -2,36% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Inditex. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Inditex evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,98 Euro. Primo supporto a 51,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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