Madrid: scambi negativi per Inditex

(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nel settore tessile , che sta segnando un calo del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Inditex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,47%, rispetto a -2,36% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Inditex . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Inditex evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,98 Euro. Primo supporto a 51,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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