Madrid: ingrana la marcia Inditex

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nel settore tessile , che tratta in rialzo del 5,34%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive di Inditex evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,24 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,86. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 51,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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