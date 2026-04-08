Madrid: ingrana la marcia Inditex
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nel settore tessile, che tratta in rialzo del 5,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche complessive di Inditex evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,24 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,86. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 51,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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