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New York: acquisti a mani basse su Newmont

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Newmont
Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,29%.
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