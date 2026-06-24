Milano
17:35
51.639
-0,74%
Nasdaq
18:49
29.341
-0,02%
Dow Jones
18:49
52.109
+0,86%
Londra
17:35
10.462
+0,31%
Francoforte
17:35
24.740
-0,62%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 19.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Newmont, quotazioni in calo a New York
Newmont, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
24 giugno 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
società mineraria
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
Condividi
Leggi anche
New York: vendite diffuse su Newmont
Francoforte: giornata depressa per Nemetschek
Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
Twenty-First Century Fox, quotazioni in calo a New York
Titoli e Indici
Newmont
-3,96%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Francoforte: scambi negativi per Nemetschek
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Francoforte: andamento negativo per Nemetschek
Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
Francoforte: Nemetschek sale verso 71,67 Euro
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto