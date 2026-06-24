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Newmont, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Newmont, quotazioni in calo a New York
Pressione sulla società mineraria, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
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