New York: luce verde per Constellation Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore statunitense di energia pulita , che mostra una salita bruciante del 6,37% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Constellation Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 297,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 319,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 341,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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