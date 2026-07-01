Seduta positiva a New York guidata dal tech

(Teleborsa) - Buona seduta per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 52.319 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,79%. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,68%); con analoga direzione, sale l' S&P 100 (+0,86%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+2,55%), beni industriali (+1,35%) e materiali (+0,55%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-1,49%), beni di consumo per l'ufficio (-1,48%) e sanitario (-1,30%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+3,07%), Apple (+2,70%), Nvidia (+2,63%) e Microsoft (+1,21%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verizon Communication , che ha archiviato la seduta a -4,05%. Sotto pressione Johnson & Johnson , con un forte ribasso dell'1,76%. Soffre Honeywell International , che evidenzia una perdita dell'1,71%. Preda dei venditori Coca Cola , con un decremento dell'1,67%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Axon Enterprise (+9,79%), KLA-Tencor (+8,38%), Advanced Micro Devices (+7,68%) e Marvell Technology (+7,25%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated , che ha terminato le contrattazioni a -6,20%. In apnea Constellation Energy , che arretra del 4,22%. Si concentrano le vendite su DexCom , che soffre un calo del 3,79%. Vendite su T-Mobile US , che registra un ribasso del 3,59%.

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