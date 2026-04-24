New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech inglese che progetta chip, che sta mettendo a segno un rialzo del 14,72%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 242,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 222,8. L'equilibrata forza rialzista di ARM Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 261,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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