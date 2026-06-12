New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech inglese che progetta chip, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Osservando il grafico di breve periodo di ARM Holdings, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 370,5 USD e supporto a 354,6. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 386,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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