New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech inglese che progetta chip , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Osservando il grafico di breve periodo di ARM Holdings , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 370,5 USD e supporto a 354,6. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 386,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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