Milano 17:35
47.656 -0,52%
Nasdaq 20:06
27.269 +1,81%
Dow Jones 20:06
49.185 -0,25%
Londra 17:35
10.379 -0,75%
Francoforte 17:35
24.129 -0,11%

Oro: 4.723,1 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.723,1 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.723,1 dollari l'oncia (+0,62%) alle 19:30.
Condividi
```