GME, indice IGI sale a 45,64 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 27 aprile è pari a 45,64 €/MWh, in lieve salita rispetto al 26 aprile attestatosi a 45,03 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.



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