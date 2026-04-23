Gas, indice IGI sale leggermente a 44,83 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 23 aprile è pari a 44,83 euro/MWh, in lieve rialzo rispetto al 22 aprile attestatosi a 44,15 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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