Microchip Technology, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Pressione sul grosso chip maker americano , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,15%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Microchip Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 88,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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