Microchip Technology, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Pressione sul grosso chip maker americano, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,15%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Microchip Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 88,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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