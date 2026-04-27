New York: accelera Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,89%, rispetto a +2,11% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 527,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 509,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 546,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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