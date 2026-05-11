New York: allunga il passo Micron Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 813,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 762,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 864,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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