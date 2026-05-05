New York: in rally Micron Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,37%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Micron Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 641,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 612,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 670,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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