New York: in rally Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,37%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Micron Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 641,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 612,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 670,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```