ARM Holdings scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in perdita del 7,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 203,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 195,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 212.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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