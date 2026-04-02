ARM Holdings in discesa a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso la società tech inglese che progetta chip, che mostra un -4,38%.
L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, ARM Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 151,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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