ARM Holdings in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società tech inglese che progetta chip , che mostra un -4,38%.



L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, ARM Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 151,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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