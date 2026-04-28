Milano
12:21
48.241
+1,19%
Nasdaq
27-apr
27.306
0,00%
Dow Jones
27-apr
49.168
-0,13%
Londra
12:21
10.367
+0,45%
Francoforte
12:21
24.120
+0,15%
Martedì 28 Aprile 2026, ore 12.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
28 aprile 2026 - 11.30
Euro a 1,1697 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,27%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1723 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1537 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1673 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1681 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1777 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1738 dollari alle 19:30
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto