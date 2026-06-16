Milano
15:42
52.358
+1,01%
Nasdaq
15:42
30.516
-0,09%
Dow Jones
15:42
52.021
+0,68%
Londra
15:42
10.504
+0,70%
Francoforte
15:42
24.945
+0,21%
Martedì 16 Giugno 2026, ore 15.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
16 giugno 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 1,1602 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,16 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1654 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,08%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,159 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1574 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1644 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1639 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1569 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1639 dollari alle 11:30
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto