Milano 9:57
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Nasdaq 16-giu
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Dow Jones 16-giu
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Londra 9:57
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Cambi: euro a 1,1608 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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