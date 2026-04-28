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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Media
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Indici settoriali
28 aprile 2026 - 15.00
Si muove al ribasso l'
indice del settore Media europeo
, che perde lo 0,62%, scambiando a 270,36 punti.
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