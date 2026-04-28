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New York: balza in avanti Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Verisk Analytics
Rialzo marcato per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
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