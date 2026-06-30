Milano 15:20
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Parigi: balza in avanti Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Saint Gobain
Balza in avanti il produttore di materiali edili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,79%.
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