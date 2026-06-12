Dal 22 giugno, cinque nuove società nel Nasdaq-100
(Teleborsa) - Nasdaq ha annunciato i dati sul ribilanciamento trimestrale di giugno 2026 dell'indice Nasdaq-100 (NDX). Gli aggiornamenti entreranno in vigore prima dell'apertura dei mercati di lunedì 22 giugno.
Le seguenti cinque società saranno aggiunte all'indice: Astera Labs , Inc. (Nasdaq: ALAB), CoreWeave , Inc. (Nasdaq: CRWV), Nebius Group NV (Nasdaq: NBIS), Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB), Teradyne , Inc. (Nasdaq: TER).
Le seguenti cinque società saranno rimosse dall'indice: Charter Communications , Inc. (Nasdaq: CHTR), Cognizant Technology Solutions Corporation (Nasdaq: CTSH), Insmed Incorporated (Nasdaq: INSM), Verisk Analytics , Inc. (Nasdaq: VRSK), Zscaler , Inc. (Nasdaq: ZS).
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