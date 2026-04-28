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New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.
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