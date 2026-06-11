New York: balza in avanti Sherwin Williams

(Teleborsa) - Avanza il produttore di vernici e rivestimenti , che guadagna bene, con una variazione del 3,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sherwin Williams evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sherwin Williams rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Sherwin Williams ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 316,8 USD. Supporto a 307,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 326,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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