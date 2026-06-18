New York: positiva la giornata per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Bene il produttore di vernici e rivestimenti, con un rialzo del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sherwin Williams evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sherwin Williams rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sherwin Williams. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 323,6 USD. Primo supporto visto a 315,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 311,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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