New York: positiva la giornata per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Bene il produttore di vernici e rivestimenti , con un rialzo del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sherwin Williams evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sherwin Williams rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sherwin Williams . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 323,6 USD. Primo supporto visto a 315,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 311,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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