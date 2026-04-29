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Londra 16:32
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Francoforte: calo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Delivery Hero
Sottotono Delivery Hero, che passa di mano con un calo del 3,23%.
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