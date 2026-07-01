Milano 10:57
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Francoforte: calo per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Lanxess
Sottotono la compagnia chimica tedesca, che passa di mano con un calo del 2,90%.
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