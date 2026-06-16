Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Avanza Delivery Hero , che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.



L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Delivery Hero moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 38,87 Euro e supporto a 37,7. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 40,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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