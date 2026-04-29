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New York: amplia il rialzo Centene

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Centene
Rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,86%.
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