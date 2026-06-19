Milano
17:35
52.849
+0,31%
Nasdaq
18-giu
30.406
0,00%
Dow Jones
18-giu
51.565
+0,14%
Londra
17:45
10.363
-0,35%
Francoforte
17:35
24.986
-0,16%
Venerdì 19 Giugno 2026, ore 20.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: amplia il rialzo Vertiv Holdings
New York: amplia il rialzo Vertiv Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
19 giugno 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista la
società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.
Condividi
Leggi anche
New York: mette il turbo Vertiv Holdings
Vertiv Holdings in discesa a New York
New York: peggiora Vertiv Holdings
In evidenza Vertiv Holdings sul listino di New York
Titoli e Indici
Vertiv Holdings
+4,87%
Altre notizie
New York: in bella mostra Vertiv Holdings
New York: amplia l'ascesa Generac Holdings
New York: amplia il rialzo United Airlines Holdings
New York: amplia il rialzo MGM Resorts International
New York: accelera Norwegian Cruise Line Holdings
New York: in acquisto United Airlines Holdings
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto