Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 17:45
10.363 -0,35%
Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

New York: amplia il rialzo Vertiv Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Vertiv Holdings
Protagonista la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.
Condividi
```