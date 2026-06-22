Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:20
30.299 -0,35%
Dow Jones 19:20
51.758 +0,37%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

New York: amplia l'ascesa Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Super Micro Computer
Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,41%.
Condividi
```