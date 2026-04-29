Milano 17:35
47.796 -0,51%
Nasdaq 21:08
27.146 +0,43%
Dow Jones 21:08
48.802 -0,69%
Londra 17:40
10.213 -1,16%
Francoforte 17:35
23.955 -0,27%

New York: in acquisto Idex

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Idex
Grande giornata per Idex, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,87%.
Condividi
```