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AT&T in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
AT&T in discesa a New York
Ribasso per la compagnia telefonica statunitense, che passa di mano in perdita del 4,59%.
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