Milano
16:36
47.848
-0,40%
Nasdaq
16:36
27.175
+0,54%
Dow Jones
16:36
48.936
-0,42%
Londra
16:36
10.203
-1,26%
Francoforte
16:36
23.998
-0,08%
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 16.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in forte denaro NXP Semiconductors
New York: in forte denaro NXP Semiconductors
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 16.10
Seduta decisamente positiva per la
società che produce semiconduttori
, che tratta in rialzo del 24,04%.
Condividi
Leggi anche
New York: NXP Semiconductors in forte calo
New York: i venditori si accaniscono su NXP Semiconductors
New York: preme sull'acceleratore NXP Semiconductors
New York: scambi in forte rialzo per NXP Semiconductors
Titoli e Indici
Nxp Semiconductors Nv
+22,33%
Altre notizie
New York: su di giri NXP Semiconductors
New York: in forte denaro CrowdStrike Holdings
New York: in forte denaro Intel
New York: in forte denaro Intel
New York: in forte denaro Baker Hughes Company
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto