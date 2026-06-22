New York: sviluppi positivi per NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Effervescente la società che produce semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NXP Semiconductors più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di NXP Semiconductors è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 330,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 319. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 342.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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