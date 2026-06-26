New York: NXP Semiconductors si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la società che produce semiconduttori , che tratta in perdita del 6,40% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di NXP Semiconductors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di NXP Semiconductors si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 275,1 USD. Prima resistenza a 287,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 270,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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